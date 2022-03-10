نظام دولي جديد يتشكل من البوابة الاوكرانية ، لا توقفه سياسة العقوبات الاقتصادية - تيسير خالد

2022/03/10 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد كثير من المتابعين لأحداث الحرب الجارية في اوكرانيا يعتقدون أن عالم ما بعد هذه الحرب لن يكون كعالم ما قبل بدءها ولعلهم محقون في ذلك ، فما يدور على الاراضي الاوكرانية ليس حربا بين دولتين بل هو حرب عالمية بأدوات اختلفت عن أدوات الحربين العالميتين الاولى 1914 والثانية 1941 .



وللحرب العالمية أيا كانت أدواتها تداعيات تفرض نفسها بفعل قوة قوانين الصراع بين الدول المشاركة ونتائجها .



فبعد الحرب العالمية ال ......





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