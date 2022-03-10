على الدولة دعم المزارعين والزراعة في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/10 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الدولة عندما تسعى إلى إنعاش الزراعة في العراق لكي توفر حاجات الشعب له ويكتفي منها ذاتياً يجب عليها دعم ومساندة كل ما يلزم عليها في إنعاشها من خلال دعم المزارعين مادياً ومعنوياً وذلك من خلال توفير المستلزمات الزراعية المختلفة لهم لأن ذلك سوف يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي للشعب ومن واجب الدولة أن تقوم بما يلي :- 1) ضمان توفير المياه التي تكفي لسقي الأراضي الزراعية وذلك من خلال ......





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