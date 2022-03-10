ماذا بعد الثامن من آذار … - رانيا لصوي

2022/03/10 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رانيا_لصوي أمّا وقد انتهى يوم المرأة العالمي واقع حالنا يقول، لن نحتفل، ولن ننتظر شيئا!نعم لن نحتفل، قد نصحو صبيحة يوم التاسع من آذار على خبر قتل احداهن في مكان ما من العالم أو أقرب، قُتلت لأنه شبه لهم!واقع الحال، أن هناك من سرقت طفولتها باسم الزواج، وهناك من لا تجد رعاية صحية كافية تموت ألماً، ومن لا تجد بيتا آمن بلا عنف، ولا حتى شارع بلا تحرش واستغلال.



علينا أن نتذكر كم “غارمه” في السجون اس ......





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