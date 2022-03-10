الحلبوسي: الاستثمار يعيد الحياة للفلوجة بعد دمار الإرهاب

2022/03/10 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال نائب رئيس هيئة استثمار الأنبار عبداللطيف الحلبوسي، إن ثورة الإعمار التي تشهدها محافظة الأنبار عموما والفلوجة خصوصا ترادفها بشكل أساسي عملية الاستثمار.

وأوضح الحلبوسي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن"العمل مستمر في إنجاز المشاريع السكنية العامودية منها تنفيذ مجمع أبراج الفلوجة السكني من قبل شركة سواحل الحبانية للمقاولاتباشراف هيئة أستثمار الأنبار إذ يحتوي المجمع على 384 شقه سكنية ذكية تعتمد على تقنية المعلومات في التشغيل بواقع عشرة أبراج.

وأضاف الحلبوسي قد نفذت الشركة المجمع بمواد من مناشئ عالمية رصينة وايادي وكوادر فنية ذات خبرة عالية اخذت الطراز العمراني الحضاري الحديث يتخللها مناطق خضراء ومول تجاري ومسبح وساحات وقوف السيارات ورياض اطفال ومدارس.

وأشار الحلبوسي إلى أن"هذه الأبراج السكنية تشكل نقلة نوعية في عالم الاستثمار الذي استند على قانون الاستثمار رقم 13 المعدل والذي بموجبه منحت الاجازة الاستثمارية لهذا المشروع من خلال هيئة استثمار الانبار.

يذكر أن مدينة الفلوجة شهدت تنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة عكست حاله التطور والنمو العمراني فأصحبت من المدن الجاذبة للسكن والتجارة والصناعة وبدعم ومتابعه كادر هيئة استثمار الانبار وعلى راسهم رئيس الهيئة الدكتور مهدي صالح نومان صاحب الدور الكبير في النهوض بالمشاريع الاستثمارية على مختلف القطاعات التعليمية والصحية والتجارية والصناعية.

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