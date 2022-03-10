 بابل تشرع بأعمال تطوير نهر اليهوديَّة الأثري

2022/03/10 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت حكومة بابل المحليَّة، الخميس، عن الشروع باعمال تطوير نهر اليهوديَّة الأثري الذي يخترق مدينة الحلة، ضمن عشرة مشاريع تطوير مماثلة تنفذها المحافظة.وقال محافظ بابل حسن منديل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أعمال التطوير بدأت لنهر اليهودية الذي يمر بمنتصف مدينة الحلة ويعد من المعالم الأثرية والتراثية المهمة، وكان قد عانى إهمال […]

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