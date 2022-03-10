ألمانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

2022/03/10 | 11:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد معهد “روبرت كوخ” بأن معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا سجل ارتفاعا حادا خلال الأيام السبعة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بكورونا لأول مرة.وأعلن المعهد الألماني عن تسجيل 262752 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بزيادة قدرها 52079 حالة جديدة عن الأسبوع الماضي.وأوضح أنه […]

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