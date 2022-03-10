 السليمانية تحتضن مهرجان الربيع الدولي الرابع

2022/03/10 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تنطلق يوم غد الجمعة فعاليات مهرجان الربيع الدولي الرابع في محافظة السليمانيَّة والخاص بالمنتجات الغذائية والتجارية، والذي سيستمر حتى الـ20 من الشهر الحالي، بمشاركة محلية ودولية كبيرة.وقال مدير علاقات وإعلام المعرض شوقي عمر محمود في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، غن “المهرجان الذي سينطلق بإشراف محافظة السليمانية، وغرفة التجارة والصناعة فيها، واتحاد المستوردين والمصدرين، […]

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