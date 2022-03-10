الحرب على أوكرانيا.. ماريوبول المحاصرة تدفن ضحاياها في مقبرة جماعية

2022/03/10 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت القصف الروسي المستمر، يقوم عمال بمدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، بدفن جثث العشرات من المدنيين والجنود الأوكرانيين القتلى "على عجل، وبشكل غير رسمي" في مقبرة جماعية، وفقا لأسوشيتد برس.

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