2022/03/10 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يطلق سلفة جديدة بقيمة 10 ملايين

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