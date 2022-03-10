السجن لمدة سبع سنوات لمجرمين بتجارة وترويج المخدرات

2022/03/10 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس، حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرمين اثنين عن جريمة قيامهم بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المجرمين اعترفوا ببيع وترويج المواد المخدرة الكريستال".

وأضاف أنه "تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لإحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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