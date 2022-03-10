عبوة ناسفة تستهدف رتل للتحالف الدولي في السماوة

2022/03/10 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني ، الخميس، بانفجار عبوة

ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في

السماوة.

وقال المصدر ، إن “عبوة ناسفة انفجرت

عند مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف

الدولي ضمن حدود مدينة السماوة بمحافظة

المث

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