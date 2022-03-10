القبض على متهم بالإرهاب وأخر بالنصب والاحتيال في بغداد

2022/03/10 | 11:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٥٦نصب واحتيال في منطقة الكاظمية ببغداد.

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