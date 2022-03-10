النزاهة تكشف تفاصيل الحكم الصادر بحق قائممقام سامراء

2022/03/10 | 11:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل الحكم الحضوريِّ الصادر بحقِّ قائممقام سامراء، مُبيّنةً أنه جاء على خلفيَّة إقدامه على التصرُّف بالمال العام؛ للحصول على منفعةٍ شخصيَّةٍ.وذكرت الهيئة في بيان، ان “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُتَّهم؛ لسوء تصرُّفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل […]

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