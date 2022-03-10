الهجرة تعلن توزيع سلال غذائية بين النازحين في كردستان والجدعة

2022/03/10 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، عن توزيع السلال الغذائيَّة بين النازحين المتواجدين في مخيمات إقليم كردستان ومخيم الجدعة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فوضى ارتفاع أسعار المواد الغذائية تغلغلت إلى مخيمات النازحين، إذ تعمل الوزارة على توفير السلة الغذائية والاحتياجات الأخرى الخاصة بالنازحين من الأسواق […]

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