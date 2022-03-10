العراق عضوا في لجنة عربية لمتابعة الازمة الأوكرانية

2022/03/10 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الامين العام للجامعة العربية، ان الوزراء العرب قررو تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية تضم ( الجزائر السودان، العراق، مصر، الأردن، والعضو العربي في مجلس الأمن) وذلك من أجل التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد حل سياسي للأزمة.وقال أبو الغيط – في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الحالي للدورة […]

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