بالصور.. وقفة احتجاجية لموظفي مديريات التنفيذ بسبب تأخر صرف الحوافز المالية

2022/03/10 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نظم عدد من موظفي مديريات التنفيذ في العراق، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مديرياتهم بسبب تأخير صرف الحوافز الممنوحة لهم بموجب القانون.وذكر عدد من الموظفين، أن “الحوافز قد تم تشريعها لهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ والذي ما زال ساري المفعول، واصدرت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عدة […]

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وقفة احتجاجية لموظفي مديريات التنفيذ بسبب تأخر صرف الحوافز المالية أولاً على ايرث نيوز.

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