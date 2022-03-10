 نائبة تكشف عن تحرك تشريعي لسن قوانين صارمة لمكافحة المخدرات

2022/03/10 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء المقدسة ابتسام الهلالي، الخميس، عن تحرك تشريعي لسن قوانين صارمة لمكافحة المخدرات ، فيما حذرت من انتشار المخدرات في كربلاء.وقالت الهلالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مادة الكريستال تداهم حياة الشباب في كربلاء المقدسة”، مبينا ان “المواد المخدرة تصل إلى المحافظات المجاورة ويتم توزيعها […]

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