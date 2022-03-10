السفير البولندي في العراق: الحرب التي أثارها بوتين غير قانونية

2022/03/10 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير البولندي في العراق، مارتشين كوبياك ان الحرب التي أثارها بوتين غير قانونية وغير مبررة وتهدد الأمن والمصالح الحيوية.

وأكد كوبياك إن قصف المدن عشوائياً ووجود مئات الضحايا المدنيين وبينهم عدد كبير من الأطفال، تجعل من الضروري أن اتخاذ خطوات، من بينها تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكريةوأضاف السفير البولندي في العراق ان بلاده تساند الشعب الأوكراني بقوة، وان أوروبا تقدر السلام، فقد عاشت تاريخاً طويلاً، تخللته حربان عالميتان

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