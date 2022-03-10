مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية

2022/03/10 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأيد مشروع القانون الذي يتضمن حظرا على واردات الطاقة الروسية، ويسمح لإدارة جو بايدن بمعاقبة المسؤولين الروس المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، كذلك أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات تناهز قيمتها أربعة عشر مليار دولار لأوكرانيا.

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