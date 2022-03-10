ميسان تضيّف منافسات بطولة الأندية العربيَّة للجيت كون دو

2022/03/10 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعستضيّف محافظة ميسان يوم غد الجمعة، منافسات بطولة الأندية العربيَّة للجيت كون دو، وتستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الحالي بمشاركة أندية لبنان وتونس وليبيا. وقال الحكم الدولي في لجنة الجيت كون دو، حيدر رياض، في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إنَّ" الحضور المتميز لرئيس لجنة الجيت كون دو، علاء كفاح كاظم وفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتطوير في جنوب غرب آسيا، أسهم في تطور اللعبة محلياً والتواصل مستمر مع الاتحادين الآسيوي والعربي، وتكللت تلك الجهود باستضافة العراق لبطولة الأندية العربية".وأضاف رياض، أنَّ" النزالات ستجري في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في محافظة ميسان بمبادرة من المحافظ الذي أعلن دعمه لاسـتضافة البطولة وتوفير جميع مستلزمات النجاح"، لافتاً الى أنَّ " البطولة ستشهد حضور الكراند ماستر اللبناني ربيع حمزة رئيس الاتحاد العربي للجيت كون دو، وكذلك ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية". يشار إلى أنَّ العراق أحرز لقب بطولة العرب القتالية للجيت كون دو بفئة المتقدمين جامعاً ثمانية أوسمة، منها ستة أوسمة ذهبية ووسـامـان فضيان فـي البطولة الـتـي ضيَّفتها مدينة طرابلس اللبنانية.

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