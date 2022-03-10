رأي… أنا شابة عربية إماراتية مسلمة.. لماذا قررت أن أكتب؟

2022/03/10 | 11:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يا مكان..جملة لطالما أحببت سماعها في صغري.تثير مخيلتي وتأخذني إلى مكان وزمان آخرين، لتنسيني أين أنا ومن أكون.فأصبح الشخصية الأساسية في القصة.

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