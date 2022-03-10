2022/03/10 | 11:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حدد علماء أعصاب هدفا جديدا في الدماغ يدعم “استجابة التجميد” (رد فعل طبيعي لحالات مخيفة أو مؤلمة للغاية) المرتبطة بإثارة سلوكيات القلق والخوف.ويقول علماء جامعة بريستول إن اكتشاف مسار رئيسي في الدماغ، يوفر هدفا جديدا محتملا للأدوية لعلاج القلق والاضطرابات النفسية، التي تؤثر على ما يقدر بنحو 264 مليون شخص في جميع أنحاء […]

ظهرت المقالة اكتشاف آليات جديدة للخوف في الدماغ أولاً على الايام نيوز.

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