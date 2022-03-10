2022/03/10 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الأربعاء، رفع حظر سفر المواطنين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول السعودية، وذلك بعد شهرين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تطوي صفحة "المجوهرات المسروقة" وتسمح بالسفر إلى تايلند ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تطوي صفحة "المجوهرات المسروقة" وتسمح بالسفر إلى تايلند ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).