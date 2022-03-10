محتجون يقطعون الطريق الرابط بين مناطق گرميان والسليمانية بسبب ارتفاع سعر الوقود

2022/03/10 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم العشرات من سائقي مركبات الأجرة اليوم الخميس، بقطع الطريق الرابط بين مناطق گرميان والسليمانية احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود.وطالب المحتجون بحسب مراسل “ايرث نيوز” حكومة إقليم كردستان بالتدخل لمعالجة الازمة.

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