النزاهة تصدر توضيحا بشأن الحكم الصادر بحق قائممقام سامراء

2022/03/10 | 11:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (محافظة صلاح الدين) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.

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