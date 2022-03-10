جمع تواقيع نيابية لإلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ قرار الاتحادية بشأن نفط الإقليم

2022/03/10 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن النائب محمود السلامي، الخميس، عن جمع تواقيع من داخل مجلس النواب لإلزام مرشح رئاسة الجمهورية بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أن الحكومة ابتعدت عن ملاحقة قرارات الاتحادية ونحن في مجلس النواب سنتابعها بشكل شخصي.وقال السلامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الإقليم بدأ يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية لذلك سأعمل على جمع […]

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