الاعمار: انجزنا 16 مشروعا وسنباشر بأربعة جديدة

2022/03/10 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس، ان عدد المشاريع المهمة بقطاع الطرق والجسور التي أنجزتها وتلك التي ستتمها قريباً بلغ 16 مشروعا، فيما أكدت انها ستباشر خلال المدة القليلة المقبلة بأربعة أخرى مشابهة.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشاريع الخمسة […]

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