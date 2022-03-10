الشرطة المجتمعية تعيد إمرأة بعد وفاتها منذ ٣٧ عاما

2022/03/10 | 12:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقامة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي.

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