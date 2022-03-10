للمرة الأولى منذ الغزو.. بدء اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

2022/03/10 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، في جنوب تركيا، في حضور نظيرهما التركي، كما أكد دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس.

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