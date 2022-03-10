 حزب البارزاني: الكاظمي الاكثر خرقا للقانون واراد تكرار تجربة “صدام”

2022/03/10 | 12:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحـي، الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بخرق الدستور والقانون، مبينا ان الحكومة الكاظمي تعتبر الاكثر خرقا للقانون والدستور في تاريخ العراق.وقال المياحي في حوار متلفز في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، “اننا نجزم بان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي هو الاكثر خرقا للدستور والقانون في […]

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