2022/03/10 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استمرت أسعار الغاز في أوروبا في الانخفاض، وخسرت نحو 10٪ في الدقائق الأولى من تداولات الخميس، متراجعة إلى أقل من 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.ويأتي ذلك، بعد أن قفزت إلى ما يقرب من 3900 دولار لكل ألف متر مكعب يوم الاثنين واحتفظت بعلامة 3300 دولار يوم الثلاثاء.وحسب معطيات بورصة لندن […]

ظهرت المقالة أسعار الغاز في أوروبا أقل من 1600 دولار لكل ألف متر مكعب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الغاز في أوروبا أقل من 1600 دولار لكل ألف متر مكعب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الغاز في أوروبا أقل من 1600 دولار لكل ألف متر مكعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).