عندما تصبح الحياة عبئا - محمد حسين يونس

2022/03/10 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس ظللت لثمانين سنة مشغولا طول اليوم ..



إما بالدراسة و التعلم ..



أو بالعمل ..



لم أشذ عن هذا إلا في العطلة الصيفية المدرسية ..



أو في ايام أسرى بعد حرب 67 ..و في كل من الحالتين ..



كنت أشغل نفسي ..



بالقراءة ..



أو الرياضة ..أو بالعاب التسلية مع أقراني .



لقد كنت متفوقا في الالعاب الداخلية ( إن دور ) الشطرنج ..



و الطاولة ..



و الدومينو ..



والكوتشينة ..و في البنج بونج ..



و في بعض الأحيان الفولي بول .< ......





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