من جيش السلطة إلى قوات المعارضة - ملهم الملائكة

2022/03/10 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ملهم_الملائكة ذهب آمر سرية مخابرة فرقة 47 المقدم م.



في إجازة قصيرة لمدة 24 ساعة، حيث أن إجازات الآمرين قد عُلقت بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، وكان نزوله القصير اضطرارياً بأمر قائد الفرقة العميد الركن ح.



ج.



د.



وبقيت أقوم بواجباته حتى عودته باعتباري أقدم ضباط الوحدة بعد الأمر، فيما تواصلت خفارات غرفة الحركات الفرقة بشكل متصل.



عاد آمر السرية من إجازته التي تشبه برقيات دائرة العمليات! نحن في 5 آذار 1991 ......





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