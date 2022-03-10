نبيل زكي: قائمة شهد فرصة ذهبية للاعبين في إثبات الذات

2022/03/10 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- احمد ياسين أكد المحلل الكروي نبيل زكي، ان مدرب المنتخب الوطني أعطى من خلال القائمة الأولية فرصة كبيرة للاعبين في إثبات وجودهم واحقيتهم في تمثيل منتخب الوطن.وقال زكي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس إن "قائمة الـ46 لاعباً، والتي استُدعيت من قبل مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد، جلها من الاسماء المعروفة واللامعة في الدوري الممتاز وهي ورقة رابحة للمدرب سواء من المحترفين او المحليين الشباب او الخبرة" لافتا الى ان "المدرب أراد ان يعطي فرصة لجميع اللاعبين في إثبات وجودهم وأحقيتهم في تمثيل الوطن في الاستحقاق الأهم".وأضاف زكي ان "مباراتنا أمام زامبيا ستميز الافضل من هذه القائمة لتنتهي بـ23 لاعباً"، مبينا ان "المباراتين المقبلتين ليستا بالصعبتين على اسود الرافدين لان مباراتنا بعد الامارات ستكون مع سوريا في عَمّان ومباراة منتخب الاماراة مع كوريا الجنوبية ستكون في كوريا الجنوبية وهي فرصة ثمينة قد تصب بمصلحتنا في حال تعثر الامارات ". وتابع زكي : "في حال تمكنا من الحصول على ثلاث نقاط من الامارات في بغداد فان حظوظنا ستكون قريبة جدا في الصعود كملحق ثالث عن هذه المجموعة، لذا فعلى مدرب المنتخب استغلال الفرص واعادة الحسابات في العملية الهجومية والربط الخططي للخروج بنتيجة جيدة تضمن التأهل الى المونديال القادم".

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