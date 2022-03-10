حتى الساعة 12 بتوقيت مكة.. سعر خام برينت يقفز بنسبة 5.4%

2022/03/10 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز سعر خام برينت (المعيار العالمي لأسعار النفط) بنسبة 5.44% حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس للنفط الخام بنسبة 3.89%.

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