 واشنطن تنجح بالضغط على دولة خليجية لتغيير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط

2022/03/10 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة أمريكية، أن الولايات المتحدة استطاعت عبر الضغوطات تغيير موقف دولة خليجية بشأن زيادة إنتاج النفط.ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصادر في منظمة الدّول المصدرة للنفط “أوبك”، أن تغير موقف الإمارات إزاء حجم إنتاج النفط جاء مفاجئاً، إذ إنه لم يُبحث بين الأعضاء في أوبك”.وقالت الصحيفة عن مصدر […]

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