الجيش الصيني: لن نتسامح مع “استقلال تايوان”

2022/03/10 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن بكين ملتزمة بشدة بإعادة التوحيد السلمي مع تايوان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها “لن تتسامح أبدا مع استقلال الجزيرة عن الوطن الأم”.ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الصينية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وو تشيان، قوله: “نحن ملتزمون بشدة بإعادة التوحيد السلمي على أساس مبدأ: دولة […]

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