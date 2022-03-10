في خطوة غير مسبوقة.. عشائر ديالى تعتمد” مخطط المرور” في تحديد الفصول

2022/03/10 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اتفقت عشائر ديالى، الخميس، على اعتماد مخطط المروري في تحديد الفصول في حوادث السير.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شيوخ العشائر ديالى عقدت مؤتمرا موسعا لمناقشة جملة من الملفات الهامة وجرى الاتفاق بشكل كلي على ملف الفصول بسبب حوادث السير وفق مبادى تضمن العدالة […]

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