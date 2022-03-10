برلماني كردي: حكومة الإقليم تستطيع توزيع الرواتب دون الاعتماد على بغداد

2022/03/10 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو برلمان كردستان، اليوم الأحد، عن تمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب الموظفين دون الاعتماد على بغداد، كونها تمتلك الإيرادات الكافية لذلك.

وقال عبد الله في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "رواتب الموظفين في الإقليم تحتاج إلى 800 مليار دينار، فيما باعت حكومة الإقليم النفط خلال الشهر الماضي بأكثر من مليار و100 مليون دولار".

وأضاف أنه "لا أحد يعرف حجم الصادرات النفطية وفي الأماكن تذهب وأين يتم صرفها، وحجة حكومة الإقليم بعدم قدرتها على توزيع الرواتب إلا من خلال السلفة التي تصل من بغداد كذبة كبيرة".

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