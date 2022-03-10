جنايات واسط تصدر حكم الاعدام على 4 متظاهرين من العزيزية (تفاصيل)

2022/03/10 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسطأصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الخميس، حكماً بالاعدام على 4 متظاهرين من العزيزية.وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكم الاعدام على ٤ متظاهرين من العزيزية بدعوى كيدية".

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