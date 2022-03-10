رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتعهد بـ”رد حازم” على أي سلوك من جارته الشمالية

2022/03/10 | 12:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهد رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول، اليوم الخميس، بأن يبقي نافذة الحوار مع بيونغ يانغ “مفتوحة دائما”، متوعدا بالرد “بحزم” على أي سلوك غير قانوني أو غير معقول من جانب جارته الشمالية.وانتخب يون لمنصب الرئيس، في وقت سابق من اليوم، مع أصغر فارق على الإطلاق يبلغ 0.73 نقطة مئوية بينه وبين […]

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