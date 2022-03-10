تحديد أسباب فشل إطلاق أرخص صاروخ في العالم

2022/03/10 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شركة أسترا الأمريكية عن أسباب فشل عملية إطلاق صاروخ “روكيت” الأرخص في العالم يوم 10 فبراير المنصرم.وخبراء الشركة حددوا سببين لفشل إطلاق الصاروخ Rocket الذي يعتبر الأرخص في العالم.السبب الأول، هو خطأ في ربط الدائرة الكهربائية لإنسيابية الحمولة، والسبب الثاني يتعلق بالتحكم باتجاه الدفع في وحدة التعجيل.وأعلنت شركة أسترا، […]

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