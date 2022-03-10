 لليوم الثاني.. هيئة الحشد تستمر بتفويج الدفعة الأولى من العائدين للخدمة

2022/03/10 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن مواصلتها لليوم الثاني على التوالي عملية تفويج الوجبة الأولى من العائدين للخدمة ضمن مشروع عودة المفسوخة عقودهم للخدمة في الهيئة.وذكر بيان للحشد الشعبي اطلعت عليه /المعلومة/، أن “الهيئة تواصل إنجاز المرحلة الاولى من تفويج المقاتلين العائدين لتدعيم وتعزيز الجبهات الى جنب أقرانهم من ابطال الحشد الشعبي في […]

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