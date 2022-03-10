2022/03/10 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… تستمر التظاهرات في محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات.وقال مراسل /المعلومة/، إن مناطق رانيا وسيد صادق ورابرين شهدت تجمعات جديدة للمواطنين، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، فضلا عن موجة الغلاء الكبيرة في الأسعار.وأضاف أن، المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين رانيا والسليمانية، فيما تشهد مناطق مركز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار التظاهرات في مدن السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار التظاهرات في مدن السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).