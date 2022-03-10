2022/03/10 | 12:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، “ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة “روسنفط” إيغور سيتشين”.وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أنه “تم فرض عقوبات على 7 رجال أعمال روس من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب […]

ظهرت المقالة بينهم مالك “تشيلسي”..



بريطانيا تضم 7 رجال أعمال روس إلى قائمة العقوبات أولاً على ايرث نيوز.

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