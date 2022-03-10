لليوم الثاني على التوالي .. استمرار عمليات تعقب داعش في ديالى

2022/03/10 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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أكد مدير ناحية العبارة شاكر التميمي استمرار عمليات تعقب خلايا داعش الارهابي في بساتين عبارة ديالى.

وقال ان عمليات تعقب خلايا داعش في بساتين العبارة الشرقية والغربية مستمرة لليوم الثاني على التوالي مع بقاء حالة الاستنفار القصوى وتشديد الاجراءات خاصة في الطرق الزراعية.



واضاف، ان عملية اقتحام البساتين تجري من محوريين رئيسين مع اعتماد خطط بناء الاحزمة الامنية حول القرى ودعمها بالنقاط والكاميرات لمنع اي خروقات أخرى.

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