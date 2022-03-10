2022/03/10 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.وأضاف شمخاني في تغريدة على حسابه في تويتر ان محادثات إيران النووية تزداد تعقيداً كل ساعة بدون اتخاذ الولايات المتحدة قراراً سياسياًوحذرت القوى الغربية روسيا، من تخريب اتفاق شبه مكتمل لمعاودة امتثال الولايات المتحدة وإيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقد عاد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا، بعد إجراء مشاورات في طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني: محادثات إيران النووية تزداد تعقيداً كل ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني: محادثات إيران النووية تزداد تعقيداً كل ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).