غضب دولي بعد قصف روسي لمستشفى اطفال في أوكرانيا

2022/03/10 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار قصف القوات الروسية لمستشفى أطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة غضب السلطات الأوكرانية والغرب مع اقتراب الجيش الروسي من كييف.

وصف الرئيس الاوكراني الهجوم الذي أسفر عن سقوط 17 جريحا، بأنه جريمة حرب، وأثارت الغارة موجة استنكار دولية.



لكنّ موسكو قالت إنّ قواتها قصفت المستشفى بعد أن حوّله الجيش الأوكراني إلى مركز عسكري وأخلاه من المدنيين.

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