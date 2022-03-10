عمليات بغداد: الإطاحة بإرهابيين اثنين وعصابة للإتجار بالمواد المخدرة

2022/03/10 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أن جهدا استخباريا مميزا أطاح بإرهابيين اثنين وعصابة للإتجار بالمواد المخدرة.وذكرت العمليات في بيان إنه بعمليتين منفصلتين تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بمنطقتين منفصلتين من العاصمة بغداد، وأضاف البيان أن قوة أخرى ألقت القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم ٤ كيلو غرامات من مادة الكريستال مع مسدس ومبلغ مليونين ومئة وواحد وستين ألف دينار، في منطقة الحسينية.وأكد البيان أنه تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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