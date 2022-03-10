حيدر نجم: توقّف الدوري فرصة لتصحيح المسار

2022/03/10 | 12:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - زيد غالب أكَّد مدرب فريق نفط الوسط حيدر نجم، أنَّ فريقه قدَّم مباراة جيدة أمام فريق أمانة بغداد كلَّلها بإحرازه هدف الفوز واقتناص ثلاث نقاط ثمينة، مبيّناً، أنَّ توقف الدوري سيسهم في معالجة الأخطاء الحاصلة في الفترة السابقة.وقال نجم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الخميس، إنَّ " هذا الانتصار أعاد نفط الوسط إلى توازنه بعد سلسلة النتائج المتباينة في مبارياته السابقة والتي كان فيها دون مستوى الطموح ".وأكَّد نجم، أنَّ " توقف مباريات الدوري استعداداً لمعسكر المنتخب الوطني ومبارياته في تصفيات كأس العالم سيسهم في معالجة الأخطاء وإعادة وضعية الفريق الى ماكانت عليه وإعادته الى مراكز المقدمة ".

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